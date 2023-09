Pakistan: Commissione elettorale pubblica rapporto preliminare su ridefinizione circoscrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale del Pakistan ha pubblicato oggi i risultati preliminari della ridefinizione delle circoscrizioni elettorali in base ai dati dell’ultimo censimento. I documenti messi a disposizione dall’organismo elettorale comprendono un rapporto e liste provvisorie dei collegi dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e delle assemblee legislative delle quattro province: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan. La pubblicazione dell’esito definitivo è prevista per il 30 novembre, dopo la ricezione di obiezioni e suggerimenti. La Commissione, che aveva precedentemente previsto il completamento del lavoro per il 14 dicembre, ha accorciato i tempi e annunciato il 21 settembre che le elezioni politiche si terranno nell’ultima settimana del prossimo gennaio. L’Assemblea nazionale è stata sciolta il 9 agosto e la Costituzione prevede che il voto si tenga entro 90 giorni dallo scioglimento, quindi entro il 6 novembre, ma la Commissione aveva già da tempo fatto presente che non sarebbe stato possibile rispettare quella scadenza. (segue) (Inn)