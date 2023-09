Pakistan: Commissione elettorale pubblica rapporto preliminare su ridefinizione circoscrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Arif Alvi, invece, ha più volte sollecitato la convocazione le elezioni entro i tempi previsti dalla Costituzione. Il capo dello Stato, inoltre, ha raccomandato lo svolgimento simultaneo delle elezioni politiche e di quelle provinciali, come avviene in genere nel Paese, anche al fine di contenere i costi. Le assemblee legislative del Belucistan e del Sindh sono state sciolte anch’esse ad agosto. Quelle di Punjab e Khyber Pakhtunkhwa erano già state sciolte a gennaio. Alle elezioni politiche e provinciali è legata anche la successione ad Alvi, il cui mandato è scaduto l’8 settembre ma che, per disposizione costituzionale, resta in carica fino all’elezione del successore. Il presidente, infatti, è eletto da un collegio di membri del Senato (la camera alta), dell’Assemblea nazionale e delle assemblee provinciali. (Inn)