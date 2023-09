Rifiuti: assessora Roma, pronti bandi impianti, avanti su biodigestori e terre spazzamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda capitolina per i rifiuti, Ama, nell’ambito dell’attuazione del piano industriale, è pronta a pubblicare i bandi di gara per la realizzazione degli impianti previsti nello stesso: in particolare due biodigestori, uno a Cesano e l’altro a Casal Selce, con fondi del Decreto Aiuti, due impianti di smistamento dei multimateriali, un impianto per il riciclo delle terre di spazzamento al Salario. Lo ha assicurato l’assessora ai Rifiuti e all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in una intervista ad “Agenzia Nova”. “Ama ha già pronti i bandi per andare in gara per tutti gli impianti, quindi andiamo avanti speditamente sui due biodigestori, gli impianti di economia circolare per i multimateriali, e quello per le terre di spazzamento - ha detto -. Dopo la bocciatura del ministero dell’Ambiente ai fondi Pnrr per i due biodigestori, abbiamo recuperato le risorse con il Decreto Aiuti. Le conferenze dei servizi sono chiuse, c'è stato solo un parere negativo della Soprintendenza archeologica competente nell'area di Cesano, ma è già prevista una nuova riunione e supereremo il parere negativo”.(Rer)