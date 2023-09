Speciale infrastrutture: Regione Lazio al lavoro per messa in sicurezza strade, incontro con sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio è al lavoro per la messa in sicurezza della della viabilità stradale nella zona del Cassinate e del sud Pontino. Gli assessori regionali all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli e ai Lavori pubblici Manuela Rinaldi, hanno incontrato i sindaci di Cassino, Castelnuovo Parano, Spigno Saturnia, Esperia, Pignataro Interamna, Ausonia e Minturno. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. La riunione tecnica convocata dai due assessori, con la presenza di Anas rappresentata dal dottor Modalori e Astral con il dottor Mallamo e l’ingegnere Torriero - prosegue la nota - è servita a illustrare ai sindaci gli interventi infrastrutturali e di messa in sicurezza previsti nei loro territori, a cominciare dai fari dissuasori ai dossi artificiali. Incontro necessario a seguito dell’ennesimo incidente mortale sulla regionale 630. La Regione Lazio ha, pertanto, chiesto al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risorse necessarie per la messa in sicurezza della Pedemontana di Formia, della strada regionale Ausonia 630 e della strada a scorrimento veloce Cassino-Sora. (Com)