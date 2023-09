Speciale infrastrutture: Anp-Giappone, firmato accordo da 20 milioni di dollari per acqua potabile a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha firmato con il Giappone un accordo per il finanziamento da 20 milioni di dollari per un progetto destinato a migliorare la fornitura di acqua potabile a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Con questo fondo, l'Autorità per l'acqua palestinese migliorerà l'approvvigionamento idrico nel comune di Jenin, riabilitando le infrastrutture, costruendo impianti di distribuzione dell'acqua, ed espandendo la rete di distribuzione. Il consigliere del primo ministro palestinese, Estephan Salama, ha spiegato che il piano prevede di aumentare la percentuale dei beneficiari delle reti di approvvigionamento idrico dall'attuale 81 al 98 per cento della popolazione. Il progetto punta inoltre a ridurre le perdite d'acqua dal 60 al 25 per cento, e a raggiungere oltre 70 mila beneficiari entro il 2030. Da parte sua, Mazen Ghoneim, capo dell'Autorità per l'acqua, ha spiegato che questo progetto è il risultato di una prima fase, iniziata nel 2017 e costata 5 milioni di dollari. "L'occupazione israeliana controlla oltre l'85 per cento delle fonti d'acqua in Palestina. Pertanto, questi progetti vengono realizzati affinché possiamo sfruttare ogni goccia d'acqua", ha affermato Ghoneim. Secondo un rapporto pubblicato quest'anno dall'ong israeliana B'tselem, il 92 per cento dei palestinesi residenti in Cisgiordania conserva l'acqua in serbatoi sul tetto della propria abitazione per contrastare la scarsità di risorse idriche. Complessivamente, in Cisgiordania, i coloni israeliani avrebbero consumato dieci volte la quantità d'acqua utilizzata dai palestinesi. (Res)