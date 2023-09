Speciale infrastrutture: Nord Stream, media tedeschi, provengono tutti dall'Ucraina i sospetti sabotatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il governo polacco ha comunicato di non aver trovato “alcuna traccia” dell'utilizzo della “Andromeda” nel sabotaggio dei Nord Stream. Per il sottosegretario al Coordinamento dei servizi speciali, Stanislaw Zaryn, l'equipaggio dello yacht sarebbe stato “in cerca di divertimento” e la navigazione ha avuto “carattere prettamente turistico”. A bordo dell'imbarcazione non è stato notato nessuno che avesse “anche un rudimentale addestramento militare” o possa essere ricollegato all'esplosione dei Nord Steam. Secondo Zaryn e il governo polacco, è più probabile che la responsabilità dei sabotaggi dei gasdotti nel Mar Baltico sia della Russia. Mosca ha ripetutamente negato ogni coinvolgimento. A sua volta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso che sia stato il suo Paese ad attaccare le due infrastrutture (Geb)