Speciale infrastrutture: Portogallo, fonti stampa, a spagnola Fcc nuova linea metro Porto per quasi 400 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Fcc dovrebbe realizzare, in qualità di migliore offerente, la costruzione della nuova linea metropolitana di Porto dal valore di quasi 400 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Fcc partecipa in collaborazione con la società portoghese Alberto Couto Alves. Secondo fonti informate, questo consorzio ha vinto, in attesa della formalizzazione del contratto, quello composto da Casais, Conduril, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro e Somafel. Il consiglio di amministrazione di Metro do Porto deciderà l'aggiudicazione nelle prossime settimane. La nuova linea, nota come Rubi (H), aggiungerà 6,3 chilometri alla rete metropolitana della città. Il progetto comprende otto nuove stazioni, due gallerie e un nuovo ponte sul fiume Douro. A Santo Ovídio saranno costruite anche le infrastrutture per il futuro collegamento alle linee ferroviarie ad alta velocità. Il piano prevede che i lavori inizino prima della fine dell'anno finanziario in corso e durino poco più di tre anni, in modo che la nuova infrastruttura sia operativa nel 2026. (Spm)