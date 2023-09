Speciale infrastrutture: Regno Unito, analisti, vendite auto elettriche potrebbero calare dopo revisione politiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è rimasto molto indietro rispetto al resto d'Europa nella crescita delle vendite di veicoli elettrici e, secondo gli analisti del settore, rischia di restare ancora più indietro dopo la "stridente inversione di marcia" del primo ministro Rishi Sunak sulle politiche ambientali. Secondo i dati analizzati da Cornwall Insight e dallo studio legale Shoosmiths, e ripresi dal quotidiano "The Guardian", le vendite di veicoli elettrici nel Regno Unito sono cresciute del 31 per cento nei 12 mesi fino a luglio, ben al di sotto dell'aumento di quasi il 61 per cento delle vendite registrato nei 27 Paesi membri dell'Ue. Il rapporto fa notare la mancanza di infrastrutture di ricarica pubbliche nel Regno Unito, rivelando che nel Paese ci sono 11,3 veicoli elettrici per ogni punto di ricarica accessibile al pubblico, il che porta a una vera e propria "ansia da autonomia" per i conducenti che considerano l'acquisto di un veicolo elettrico per viaggi più lunghi. Il rapporto avverte inoltre che la decisione del governo di ritardare il divieto di vendita di nuovi veicoli con motore a combustione potrebbe scuotere la fiducia degli investitori. (Rel)