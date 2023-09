Speciale infrastrutture: Sardegna, mini rivoluzione traffico a Sassari, senso unico nelle vie Madrid e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Sassari scatta il senso unico in via Madrid, per il primo tratto con ingresso da via Washington fino a via Mosca, e in via Mosca, da via Londra fino a via Washington. È la nuova, piccola ma importante rivoluzione che entrerà in vigore con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di pedoni e automobilisti, in una zona dove si trovano una scuola, una chiesa e luoghi di aggregazione. Il senso unico di marcia, secondo il Comune, migliora, infatti, la visibilità negli incroci. Inoltre, da via Washington sarà possibile entrare in via Mosca solo per raggiungere il parcheggio di via Washington. La novità è inserita nei lavori di realizzazione delle Zone 30 avviati nei mesi scorsi dal settore Infrastrutture per la Mobilità, in questo caso relativi al comparto "F" delimitato dalle vie Vienna, Budapest, Rockefeller, Gioscari. La modifica consentirà di razionalizzare il traffico in ingresso e in uscita su via Washington e un migliore utilizzo delle aree parcheggio. Intanto già nei giorni scorsi anche davanti alla scuola di via Washington sono state disegnate alcune sinuosità sulla strada con l'obiettivo, insieme agli attraversamenti pedonali già presenti, di moderare la velocità per la sicurezza di pedoni e studenti. Il marciapiede davanti alla scuola è ora più largo, in modo da favorire l'accoglienza e l'uscita degli studenti. Così come già avvenuto davanti all’istituto di via Porcellana, è stato colorato con lo stesso disegno "a pois", che tanto è piaciuto ai bambini. Un approccio teso a migliorare la qualità dell'abitare per rendere gli spazi pubblici più utili e piacevoli per chi li usa. (Rsc)