Speciale infrastrutture: Salvini, doveroso intervenire per ridurre a solo quattro le ore di sciopero

23 luglio 2021

- "Siccome il governo sta preparando una legge di Bilancio che metterà miliardi di euro, per aumentare stipendi e pensioni di lavoratori e pensionati, non potevo, da ministro dei Trasporti, accettare che il prossimo venerdì milioni di lavoratori e studenti rimanessero a piedi tutto il giorno e tutta la sera. E quindi ho ritenuto doveroso intervenire per ridurre a solo quattro le ore di sciopero, garantendo l'accesso agli uffici, alle fabbriche, alle scuole, in entrata e in uscita, perché i diritti dei lavoratori vengono prima di tutto e di tutti". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sulla precettazione dello sciopero di venerdì. (Rin)