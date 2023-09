Speciale infrastrutture: Ue, Italia ha potenziale non sfruttato nella trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha un potenziale digitale non sfruttato per contribuire ulteriormente agli sforzi collettivi per raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale dell'Ue. È quanto si legge nel primo rapporto sullo stato del Decennio digitale, pubblicato dalla Commissione europea, che fornisce uno sguardo completo sui progressi compiuti nel realizzare la trasformazione digitale per rendere l'Ue più sovrana, resiliente e competitiva. Considerate le dimensioni dell'economia italiana e della sua popolazione, si legge nel rapporto gli sforzi attuali e futuri contribuiranno in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi. Il rapporto sottolinea che, negli ultimi anni, "l'Italia ha compiuto progressi significativi in termini di infrastrutture, ma si colloca al di sotto della media Ue per quanto riguarda le competenze e alcuni aspetti della digitalizzazione dei servizi pubblici". Le strategie adottate in materia di cloud, blockchain, IA e, recentemente, di cibersicurezza, insieme alle riforme e agli investimenti nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza, continua il rapporto, "creano un solido quadro per realizzare una trasformazione digitale sostenibile e inclusiva". Inoltre, l'Italia sta collaborando con altri Stati membri per esplorare la possibilità di istituire un Consorzio europeo per le infrastrutture digitali (Edic) e per istituire l'Accademia europea delle competenze in materia di cibersicurezza. (Beb)