Speciale energia: 28 settembre Pichetto Fratin a riunione su minerali critici a Parigi

- Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parteciperà al primo vertice internazionale di alto livello sui minerali critici che si terrà giovedì 28 settembre a Parigi. E' quanto si legge in una nota. Il vertice Aie (Agenzia internazionale per l’energia) si concentrerà sulle misure per promuovere l’approvvigionamento sicuro, sostenibile e responsabile di materie prime che hanno un ruolo centrale nella transizione globale verso una energia pulita. L’evento - continua la nota - vedrà la partecipazione di ministri dei governi della famiglia Aie, leader aziendali, investitori, capi di organizzazioni internazionali e rappresentanti della società civile per approfondire le sfide connesse alla catena di approvvigionamento dei minerali critici. (Com)