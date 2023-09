Speciale energia: Algeria, nuovi impianti di desalinizzazione in funzione entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Algeria, l'attivazione di cinque nuovi impianti di desalinizzazione dell'acqua marina è prevista entro la fine del 2024. Le strutture dovrebbero consentire la produzione di 3,6 milioni di metri cubi d'acqua dolce al giorno. È quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate ai media locali dal direttore generale della Compagnia algerina per l'energia (una filiale di Sonatrach) e pubblicate dal sito d'informazione "Algerie 360". Attualmente l'Algeria dispone di 14 stazioni di desalinizzazione dell'acqua di mare, con una capacità produttiva stimata di 1,5 milioni di metri cubi al giorno. Il Paese punta a raddoppiare la sua produzione di acqua dolce, portandola a circa 1,3 miliardi di metri cubi all'anno entro il 2024.L'Algeria, secondo un recente rapporto del World Resources Institute, è fra i primi trenta paesi al mondo per la gravità degli stress idrici. Da circa vent'anni, in seguito a violente proteste causate dalla penuria d'acqua tra il 2002 e il 2004, il Paese ha iniziato a dotarsi di impianti di desalinizzazione. (Ala)