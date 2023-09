Speciale energia: Russia, “Wsj”, carenze di combustibile creano tensioni tra il Cremlino e le aziende energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di combustibili fossili in Russia, accompagnata da un incremento dei prezzi dell’energia, sta determinando una serie di tensioni tra il Cremlino e le compagnie petrolifere del Paese. Queste ultime, inoltre, sarebbero ulteriormente acuite dal recente licenziamento di diversi dirigenti all’interno del colosso petrolifero Rosneft, guidato dall’amministratore delegato Igor Sechin, molto vicino al presidente Vladimir Putin. Le tensioni, secondo quanto riferiscono fonti del quotidiano statunitense "Wall Street Journal", sono iniziate nelle ultime settimane, dopo che l’aumento dei prezzi del carburante (soprattutto nelle regioni meridionali del Paese, a prevalenza di attività agricola) hanno portato il governo di Mosca a limitare in maniera significativa le esportazioni di benzina e diesel. Una misura tesa a sostenere le aziende, limitando al contempo gli effetti negativi associati all’incremento dei prezzi sul mercato domestico. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che Rosneft ha recentemente licenziato Marat Zagidullin, il direttore delle attività commerciali, oltre a Nikita Pakulin, a capo della divisione per la vendita di prodotti chimici insieme ad Andrey Dobryakov; e ad Aleksander Polyakov, altro importante dirigente della compagnia. (Was)