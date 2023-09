Speciale energia: Onu, Corea del Nord contesta il Giappone per lo scarico delle acque di Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha rivolto nuove critiche al Giappone per il controverso processo di scarico nell’Oceano Pacifico dell’acqua decontaminata di Fukushima. Nel corso del suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’ambasciatore nordcoreano all’Onu Kim Song ha accusato Tokyo di scaricare “acqua contaminata radioattiva” nell’oceano a dispetto delle proteste della comunità internazionale, “causando un danno irrevocabile alla sicurezza dell’umanità e all’ambiente ecologico marino”. Kim ha puntato anche l’indice contro il Consiglio di sicurezza, che ha accusato di aver mantenuto “il silenzio” sulla questione. Il Giappone ha effettuato la prima fase dello scarico il mese scorso, dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e il sostegno dei Pesi alleati e partner. L’acqua stoccata per anni a Fukushima dopo il disastro nucleare del 2011 è stata sottoposta a un processo di decontaminazione, ma mantiene tracce residue di trizio. (Git)