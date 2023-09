Speciale energia: Tunisia, firmato accordo per impianto fotovoltaico nel governatorato di Kairouan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Ahmed Hachani, ha presieduto alla firma di un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 megawatt a El Metbasta, nel governatorato di Kairouan. Lo ha reso noto la presidenza del governo tunisino in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). Hachani ha sottolineato l'importanza per la Tunisia di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, in particolare i disastri naturali come le inondazioni e la siccità. Il capo del governo di Tunisi ha quindi espresso la propria soddisfazione per la firma di questo accordo, auspicando la futura conclusione di simili intese. Alla stipula erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni del Paese nordafricano, tra cui ministri, ambasciatori e rappresentanti delle organizzazioni donatrici. Hachani, inoltre, ha spiegato che il progetto è teso a diversificare le fonti energetiche dando slancio alla produzione di energia pulita e allo sviluppo delle tecnologie necessarie per sostenere la transizione energetica del Paese. (Tut)