Speciale energia: Pakistan-Russia, Islamabad riceve carico di 100 mila tonnellate di Gpl

- Il Pakistan ha ricevuto il primo carico di gas di petrolio liquefatto (Gpl) dalla Russia. Lo ha riferito l’ambasciata russa a Islamabad, precisando che centomila tonnellate di Gpl sono state inviate attraverso la zona economica speciale di Sarakhs, in Iran, e aggiungendo che sono in corso consultazioni per organizzazione un’altra spedizione. Non sono stati resi noti i dettagli sui termini finanziari della transazione: né sul prezzo né sulla valuta di pagamento. (Inn)