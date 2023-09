Speciale energia: Kazakhstan-Italia, Plenitude inaugura impianto fotovoltaico da 50 megawatt a Shaulder

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenitude (Eni) inaugura alla presenza delle autorità locali e dell’ambasciatore d’Italia in Kazakhstan Marco Alberti, il suo primo parco fotovoltaico realizzato nella Repubblica del Kazakhstan, presso il villaggio di Shaulder nella Regione del Turkistan. Lo riferisce un comunicato dell’azienda. L’impianto, con una capacità di 50 megawatt, amplia ulteriormente il portafoglio internazionale di Plenitude e la sua presenza, attraverso la controllata Arm Wind, nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili in Kazakhstan. Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, ha dichiarato: "La costruzione del parco fotovoltaico di Shaulder rappresenta il primo importante passo di Plenitude nel settore dell'energia solare in Kazakhstan. L’impianto contribuirà allo sviluppo della Regione del Turkistan, mettendo a disposizione del territorio locale le più avanzate tecnologie in questo campo. Il progetto, che si affianca ai due parchi eolici Badamsha-1 e Badamsha-2 inaugurati dalla società rispettivamente nel 2020 e nel 2022, contribuirà al processo di transizione energetica in corso e agli obiettivi di neutralità carbonica del Kazakhstan". (Com)