Spagna: Feijoo, esiste alternativa per difendere interessi cittadini liberi e uguali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sessione di investitura di oggi al Congresso dei deputati spagnolo "è stato dimostrato che esiste un'alternativa con l'impegno di difendere gli interessi di una Spagna di cittadini liberi e uguali". Lo ha detto il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, in un messaggio su X (ex Twitter) poco dopo il fallimento del suo tentativo di investitura alla presidenza del governo con 172 voti a favore e 178 contrari. "Gli spagnoli sanno che i miei principi, la mia parola e il mio impegno per la Spagna rimangono intatti", ha aggiunto Feijoo, che il 29 settembre farà un secondo tentativo di investitura, nel quale sarà sufficiente ottenere la maggioranza relativa. (Rum)