Ambiente: Commissione approva pdl per conferire ai Comuni funzioni in materia di bonifiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sola astensione del gruppo Azione-Italia Viva, la Commissione Ambiente conferisce ai Comuni e alle Unioni di Comuni funzioni in materia di bonifiche di siti contaminati. Il testo, che si compone di cinque articoli, sarà portato all’approvazione definitiva del Consiglio regionale nella seduta di martedì 3 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario per far fronte al vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza del 24 luglio scorso della Suprema Corte che ha ritenuto incostituzionale la legge regionale n°30/2006 che delegava gli enti locali a provvedere alle bonifiche di siti inquinati insistenti sul territorio di un unico Comune. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale, il Governo ha emanato un decreto legge (n°104 del 10 agosto 2023) con cui si autorizzano le Regioni a delegare la materia ai Comuni. In attesa della conversione in legge del decreto prevista entro il prossimo 10 ottobre, Regione Lombardia ha deciso di adeguarsi alla nuova normativa riassegnando ai Comuni le funzioni sulle bonifiche ambientali e prevedendo una serie di supporti tecnico-amministrativi per gli enti locali di piccole dimensioni. (segue) (Com)