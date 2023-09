Ambiente: Commissione approva pdl per conferire ai Comuni funzioni in materia di bonifiche ambientali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta – ha commentato Alessandro Cantoni, Presidente della Commissione Ambiente – di un provvedimento fondamentale che evita l’interruzione dei procedimenti amministrativi in corso su migliaia di aree inquinate segnalate dai Comuni. Sono lieto che tutti i commissari di maggioranza e opposizione abbiano compreso lo spirito del progetto di legge e si siano adoperati per approvarlo in tempi strettissimi. Sono altresì grato all’Assessore Maione per aver preso l’impegno di coinvolgere la Commissione nell’iter attuativo della legge una volta approvata". In totale sono circa 2500 i procedimenti presenti nell’applicativo Agisco, Anagrafe e gestione integrata dei siti contaminati, gestito da ARPA Lombardia, e 160 le Conferenze dei Servizi aperte che Regione Lombardia si è impegnata a completare anche in presenza della nuova normativa. Nel solo Comune di Milano risultano 474 segnalazioni di siti contaminati e 84 Conferenze dei Servizi aperte. Le segnalazioni pervenute al Tavolo tecnico regionale dallo scorso luglio sono 1260 così ripartite per provincia: Bergamo 90, Brescia 145, Como 43, Cremona 26, Lecco 8, Lodi, 11, Mantova 60, Città metropolitana 702, Monza e Brianza 19, Pavia 73, Sondrio 6, Varese 77. Nel dibattito sono intervenuti i Consiglieri Michela Palestra (Patto Civico), Giacomo Zamperini e Giorgio Bontempi (Fd'I), Riccardo Pase (Lega), Miriam Cominelli (PD) e Paola Pollini (M5S). Tutti gli intervenuti hanno espresso parere favorevole alla rapida adozione della normativa sottolineando altresì la necessità di supportare i piccoli Comuni che spesso non hanno in organico figure tecniche in grado di gestire procedure di tale complessità e specializzazione. I commissari intervenuti hanno inoltre auspicato il costante coinvolgimento della Commissione nell’iter di attuazione della legge. (Com)