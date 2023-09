Sanità: sondaggio Nursind-Swg, un italiano su due chiede più risorse in Manovra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che il 78 per cento delle persone tema che in futuro il Ssn possa essere privatizzato e il 79 per cento sia preoccupato da una sempre più grave carenza di infermieri infine - conclude il segretario - dimostra ancora una volta quanto la gente sia un passo avanti rispetto alla politica. Non bastano più le parole, servono le risorse per correre ai ripari e cercare di fermare questa emergenza di personale. Ma bisogna investire adesso, se vogliamo avere infermieri formati in Italia tra quattro anni. Sì, perché se decidiamo di importare professionisti dall’India potremo tamponare la situazione, ma non risolvere il problema". (Rin)