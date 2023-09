Piemonte: 100 mila voucher per incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei possessori di Euro 3,4 e 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo da 24 milioni di euro per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso 100 mila voucher all'anno da 100 euro. E' questa la misura che ha presentato la Regione per rispondere all'esigenza della tutela e della sicurezza ambientale. Il requisito richiesto per usufruirne è quello di essere titolari di Diesel Euro 3,4 e 5 o che hanno in famiglia un mezzo con queste caratteristiche. Lo sconto di 100 euro si potrà applicare sugli abbonamenti ai mezzi pubblici e sarà attivo per un triennio (2023-2025). "Con questo provvedimento vogliamo contribuire all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico con uno sconto rivolto ai possessori di veicoli che, per le regole anti-smog, subiscono limitazioni alla circolazione, come i Diesel Euro 3 e 4, o le subiranno a partire dal 2025 come stabilito da governo - ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio –. (segue) (Rpi)