Ucraina: portavoce Forze armate, mercenari Wagner stanno tornando al fronte

- I mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner sta tornando al fronte in Ucraina dalla Bielorussia. Lo ha affermato il portavoce del gruppo orientale delle Forze armate ucraine, Ilya Evlash. "Confermiamo che i mercenari Wagner che erano nel territorio della Bielorussia sono presenti nel territorio del gruppo orientale di truppe", ha detto Evlash. Secondo le informazioni in possesso delle Forze armate di Kiev, si tratta di otto mila paramilitari. "Ora alcuni di questi mercenari sono sati trasferiti in Africa, e qualcuno sta rinegoziando i contratti con il ministero della Difesa della Federazione Russa per tornare qui, nella parte orientale dell'Ucraina, per partecipare alle ostilità, sia e come istruttori che come militari", ha proseguito il portavoce. Stando alle informazioni dell'Ucraina, nel Paese potrebbero tornare circa 500 mercenari che "tuttavia, non rappresenteranno una minaccia significativa come prima", poiché non sono guidati dal leader della compagnia paramilitare, Evgenij Prigozhin. "Queste persone sono davvero uno dei gruppi più addestrati nell'esercito russo, ma non diventeranno una minaccia significativa", ha riassunto Evlash. (Kiu)