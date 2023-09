Cultura: a Praga un concerto del pianista Tommaso Boggian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera al Conservatorio di Praga si è esibito il pianista Tommaso Boggian, in un evento organizzato dall’Istituto italiano di cultura, in collaborazione con l'Accademia musicale chigiana di Siena e il Comitato nazionale italiano musica (Cidim). Alla presenza dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Ceca Mauro Marsili, calorosi applausi hanno salutato il giovane talento, recente vincitore del premio speciale "Federico Ghedini" indetto dall'Accademia. Boggian ha eseguito musiche dal repertorio di Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin e Ottorino Respighi. Il concerto è stato introdotto da un saluto del direttore dell'Iic di Praga, Vito De Bellis, e da un intervento del direttore artistico della fondazione Accademia chigiana, il maestro Nicola Sani, che ha ripercorso la storia dell'Accademia, una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane che da quasi un secolo rappresenta uno dei crocevia più importanti per la formazione e la crescita artistica dei nuovi talenti musicali. Il maestro Sani ha inoltre sottolineato le sinergie intraprese con il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per sostenere nel mondo l'avvio alla carriera dei giovani interpreti italiani e per presentare nel contesto internazionale l'eccellenza della nuova generazione musicale chigiana, creando ponti tra istituzioni internazionali a sostegno dell'alta formazione musicale. (Vap)