Nigeria: Unicef lancia allarme per epidemia di difterite, 2,2 milioni di bambini non sono vaccinati

- Nel mezzo della più grave epidemia di difterite nella storia globale recente, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha lanciato l'allarme sul bisogno urgente di vaccinazioni diffuse. L'epidemia, si legge in una nota, finora ha causato più di 11.500 casi sospetti, oltre ai 7 mila casi confermati, mentre 453 persone sono morte, la maggior parte bambini tra i quattro e i 15 anni che non hanno ricevuto una dose di vaccino vitale, sottolineando l'urgenza della situazione vaccinale in Nigeria. L'Unicef sta fornendo urgente supporto al governo nigeriano nei suoi sforzi per combattere l'epidemia. Una parte cruciale di questo supporto include la fornitura di vaccini per supportare la risposta del governo. Finora, per conto del governo, l'Unicef ha distribuito 9,3 milioni di dosi di vaccini per la difterite negli Stati colpiti compresi Kano, Bauchi, Borno, Yobe, Katsina, Kaduna e Jigawa. Di queste, quattro milioni di dosi sono state distribuite a Kano, epicentro dell'epidemia. (segue) (Com)