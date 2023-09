Nigeria: Unicef lancia allarme per epidemia di difterite, 2,2 milioni di bambini non sono vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre quattro milioni di dosi di vaccino sono pronte per essere fornite e saranno trasferite al Governo nelle prossime settimane. "Il devastante impatto di questa epidemia di difterite ci ricorda tristemente l'importanza delle vaccinazioni. In Nigeria vivono 2,2 milioni di bambini che non hanno ricevuto una singola dose di vaccino, il secondo gruppo di questo tipo più grande al mondo. Dobbiamo intraprendere azioni urgenti collettivamente per ridurre drasticamente questo numero. Ogni bambino ha bisogno di protezione da malattie prevenibili. Questo non è negoziabile," ha dichiarato Rownak Khan, rappresentante Unicef ad interim del Paese. L'Unicef Nigeria chiede a partner, stakeholder e alla comunità internazionale di collaborare per assicurare che ogni bambino in Nigeria sia raggiunto con vaccini salvavita. L'Unicef sottolinea l'importanza di rafforzare le immunizzazioni di routine, coinvolgere la comunità e i sistemi sanitari per evitare simili epidemie in futuro. Per rispondere concretamente all'epidemia, l'Unicef Nigeria necessita di raccogliere ulteriori 3,3 milioni di dollari entro la fine dell'anno. (Com)