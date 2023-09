Speciale energia: Descalzi (Eni), petrolio in aumento entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio “sta aumentando, toccherà ben presto, entro quest’anno, i 102 milioni di barili al giorno di consumo”. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni parlando con i giornalisti all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore a Palazzo Mezzanotte. Descalzi ha spiegato che si tratta “di un incremento di 2,5 milioni di cui un + 75 per cento è legato a un aumento di consumo”. “C’è un problema di non match tra la domanda e l’offerta, l’offerta è inferiore non solo all’Opec ma perché gli investimenti sono molto inferiori”, ha concluso. (Rem)