Speciale energia: emiratina Amea Power svilupperà progetto solare da 86 milioni di dollari in Tunisia

- La società emiratina di energia rinnovabile Amea Power, con sede a Dubai, svilupperà in Tunisia un progetto solare da 120 megawatt, per un valore di 86 milioni di dollari, con l'obiettivo di accelerare la transizione del Paese nordafricano verso l'energia pulita. Si tratta del "primo progetto solare su larga scala finanziato privatamente" in Tunisia e uno dei più grandi progetti infrastrutturali di partenariato pubblico-privato nel Paese in oltre un decennio, ha riferito l'International Finance Corporation (Ifc), membro del Gruppo banca mondiale, in un comunicato. L'Ifc fornirà ad Amea Power un finanziamento di debito fino a 26 milioni di dollari, di cui 13 milioni di dollari in finanziamenti agevolati nell'ambito del Clean Technology Fund. Anche la Banca africana di sviluppo fornirà un finanziamento di debito fino a 26 milioni di dollari, di cui 13 milioni provenienti dal Fondo per l'energia sostenibile in Africa. (Res)