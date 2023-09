Speciale energia: Descalzi (Eni) su prezzi del gas dobbiamo abituarci alle oscillazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il gas," dobbiamo abituarci alle oscillazioni, in questi giorni è in calo". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni intervenendo all’Italian Energy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore al Palazzo Mezzanotte. "Abbiamo gli stoccaggi pieni, per noi è un sistema molto più sensibile", ha spiegato. Negli ultimi giorni "il prezzo del gas sta scendendo, perché è stato previsto caldo nei prossimi giorni", ha aggiunto. (Rem)