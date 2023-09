Calcio: la Coppa d'Africa 2025 si giocherà in Marocco, nel 2027 in Kenya, Uganda e Tanzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetterà al Marocco organizzare la Coppa d'Africa nel 2025, mentre due anni dopo l'evento sportivo sarà co-organizzato da Kenya, Uganda e Tanzania. Lo ha deciso oggi il comitato esecutivo della Confederazione africana di calcio, nel corso di una selezione contestata nel settore per il ritiro degli altri Paesi candidati. Nelle scorse ore, infatti, l'Algeria ha ritirato la sua candidatura davanti allo Zambia, e il duo Nigeria-Benin l'ha ripresentata per il 2027, annullando quella del 2025. Operazioni che di fatto hanno aperto la strada al Marocco, unico candidato utile ad accogliere l'evento sportivo. A novembre del 2022 la confederazione aveva deciso di ritirare l'organizzazione dell'evento assegnata alla Guinea, in seguito al colpo di Stato che nel Paese ha portato al potere una giunta militare. Secondo "Rfi", sulla scelta della confederazione ha pesato non solo l'influente presidente della Federazione calcistica del Marocco, Fouzi Lekjaa, ma anche il fatto che il Paese è attualmente la prima nazione africana nel ranking Fifa, quarta agli ultimi Mondiali e candidata all’organizzazione della Coppa 2030 con Spagna e Portogallo. (segue) (Res)