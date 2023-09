Calcio: la Coppa d'Africa 2025 si giocherà in Marocco, nel 2027 in Kenya, Uganda e Tanzania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2027, diversi candidati si sono contesi l’onore di ospitare la prima competizione calcistica continentale: il Senegal, il Botswana, il trio Kenya-Uganda-Tanzania prima che a loro si unissero, alla vigilia dell’incontro del comitato a Il Cairo, lo Zambia e il duo Nigeria-Benin. Anche in questo caso ha sorpreso la scelta del trio Kenya-Uganda-Tanzania, voluto nell'idea di istituire un sistema di rotazione nelle regioni africane. “Ogni zona deve poter ospitare la Can. Vogliamo promuovere la rotazione”, ha detto il presidente della Can Patrice Motsepe pochi minuti prima di annunciare i fortunati vincitori. L'Africa orientale tornerà quindi ad ospitare la Coppa d'Africa 51 anni dopo l'ultima disputata, quella del 1976 in Etiopia. (Res)