Croazia: previsioni Bers, Pil al 2,5 per cento nel 2023

- La Croazia registrerà una crescita del Pil del 2,5 per cento nel 2023 che poi rallenterà al 2,3 per cento nel 2024. Lo riportano le previsioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) pubblicate oggi, secondo quanto scrive la stampa di Zagabria. La previsione odierna della Bers per l'anno in corso è superiore di un punto percentuale rispetto alla precedente valutazione fatta nel mese di maggio. E' rimasta invece identica la previsione della stessa Banca per il 2024. (Seb)