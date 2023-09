Russia-Sud Sudan: domani Putin accoglie omologo Salva Kiir Mayardit a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà domani a Mosca il presidente sud sudanese, Salva Kiir Mayardit, per discutere le problematiche bilaterali e l'agenda internazionale. Lo ha annunciato l'ufficio stampa Cremlino. "Si prevede di discutere le prospettive per lo sviluppo delle relazioni tra la Russia e il Sud Sudan in vari settori, nonché le questioni dell'agenda regionale e internazionale", ha precisato l'ufficio del leader russo. (Rum)