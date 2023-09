Libia: delegazione di Misurata discute di nuovo governo unificato con Parlamento dell’est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha incontrato ieri nel suo ufficio di Qobba, una località dell’est del Paese, una delegazione composta da alcune personalità di Misurata, la terza città della Libia situata in Tripolitania. Secondo il portavoce del Parlamento libico basato in Cirenaica, Abdullah Bliheg, al centro dei colloqui “gli sforzi per formare un governo unificato su tutto il territorio libico, tenere elezioni presidenziali e parlamentari il più presto possibile e portare il Paese a una fase di stabilità”. La delegazione misuratina era guidata da Belkacem Qzeit, membro dell’Alto consiglio di Stato, il “Senato” con sede a Tripoli con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. (segue) (Lit)