Libia: delegazione di Misurata discute di nuovo governo unificato con Parlamento dell’est (3)

- Martedì 25 luglio, la Camera dei rappresentanti eletta nel 2014 ha approvato a Bengasi, secondo città del Paese e capoluogo della Cirenaica, una roadmap per l’insediamento di un ipotetico nuovo mini-governo, incaricato di traghettare la Libia alle elezioni. Le capitali occidentali hanno prima accolto con estrema freddezza la decisione, salvo poi avallare l’idea di un nuovo governo tecnico dove possano coesistere est e ovest con il solo scopo di andare alle elezioni. Dopo il disastro che ha colpito Derna, le due autorità rivali hanno avviato un coordinamento – seppure al livello informale – per ricevere gli aiuti internazionali (con l'Italia in prima fila) che, sul terreno, vengono organizzati logisticamente dalle forze di Haftar. Gli analisti e gli osservatori sono divisi tra chi ritiene che le inondazioni possano accelerare il percorso verso le elezioni e chi, invece, pensa che la catastrofe di Derna manterrà la situazione di stallo per consentire a chi è al potere di gestire la ricostruzione delle aree colpite. (Lit)