Ecuador: crisi sicurezza, prorogato di un mese stato di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione sicurezza, secondo diversi analisti legata all'inserimento del Paese nelle rotte del narcotraffico regionale, è diventata sempre più centrale nell'agenda della politica nazionale. A inizio maggio, il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso aveva firmato il decreto che autorizza le Forze armate ad avviare azioni contro il "terrorismo" nel territorio nazionale. Il documento identifica come "terroristi" le organizzazioni criminali armate, ritenute responsabili degli alti indici di violenza nel Paese, e permette alle Forze Armate di usare "tutti i mezzi a loro disposizione" per "reprimere" e "contrastare" le bande, in collaborazione con la Polizia nazionale. Al tempo stesso, il decreto prevede l'apertura di eventuali azioni penali nei confronti dei militari nell'esercizio delle azioni "anti terroristiche", e raccomanda misure speciali di vigilanza carceraria nel caso si arrivi a delle condanne. (segue) (Brb)