Slovacchia: Pellegrini (Hlas), non possiamo permetterci di nuovo stile di governo degli ultimi tre anni

- La Slovacchia non può permettersi di essere governata allo stesso modo degli ultimi tre anni. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tasr” il leader di Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) Peter Pellegrini. “Il debito pubblico è estremo” e chi ha governato il Paese “ha scialacquato miliardi di euro”, ha sottolineato l’ex premier slovacco, la cui formazione politica è data terza dai sondaggi in vista delle elezioni parlamentari anticipate del 30 settembre. “La società vuole calma dopo anni di sofferenza. La rabbia che molti politici cavalcano potrà garantire loro un mezzo punto o un punto in più di voti ma non è abbastanza perché la società faccia passi avanti”, ha continuato Pellegrini. “Hlas impedirà a chiunque di fare esperimenti con la Slovacchia o di imparare come si governa un Paese a spese degli slovacchi. Non possiamo permettercelo una seconda volta”, ha dichiarato il leader della formazione di opposizione. Secondo Pellegrini, un consolidamento fiscale dello 0,5 per cento all’anno consentirà a Bratislava di mantenere il debito pubblico al di sotto del 60 per cento in rapporto al Pil nel lungo periodo, conservando però uno spazio per preservare lo standard sociale e riavviare l’economia. (Vap)