Agroalimentare: Giansanti, salicoltura sia considerata attività agricola

- “Oggi abbiamo presentato al governo ed al Parlamento una realtà economica importante, rilevante anche per la tutela dell’ambiente, ma poco conosciuta”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso del convegno “L’agricoltura coltiva il sale” organizzato a Roma. La salicoltura, ha ricordato il presidente, è “un‘attività anche di coltivazione e questo ne fa un’attività agricola: su questo lavoreremo”, ha aggiunto ricordando come si tratti di “un percorso dovuto e per questo presentiamo una richiesta al governo” affinché venga riconosciuta come attività agricola. (Rin)