Migranti: Germania, ministro Finanze, Verdi non blocchino compromesso su asilo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Finanze tedesco Christian Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), ha esortato i Verdi a non bloccare il “compromesso responsabile” raggiunto dagli Stati membri sulla riforma del diritto dell'Ue in materia di asilo. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la Germania, attraverso il ministero degli Esteri guidato dall'ecologista Annalena Baerbock, sta bloccando le modifiche alla normativa europea sull'asilo. In particolare, anche per rispondere agli elettori dei Verdi, Baerbock si oppone alla disciplina prevista in caso di crisi migratoria. Per Lindner, dato l’elevato numero di migranti che arrivano in Germania, ora si tratta di “mantenere la pace sociale” nel Paese, Il ministro delle Finanze tedesco ha aggiunto che i costi dell’immigrazione clandestina rappresentano un onere inaccettabile per il bilancio pubblico. Il presidente della Fdp ha poi evidenziato: “ Non possiamo più accettare che con la politica sui rifugiati del governo Merkel si sia perso il controllo sull'accesso alla nostra società”. Lindner ha, infine, dichiarato che la Germania deve decidere in modo sovrano chi è invitato a “cercare fortuna nel nostro mercato del lavoro” o a chi dimostrare solidarietà “per motivi umanitari”. (Geb)