Turismo: accordo tra ministero e Unioncamere per il Tourism Digital Hub

- Entro giugno 2024, 20mila imprese della filiera turistica verranno coinvolte ed ingaggiate dalle Camere di commercio per partecipare ai programmi promozionali e di incentivazione che il Ministero del Turismo avvierà nei prossimi mesi, a partire dalle campagne di comunicazione previste per Italia.it. Lo stabilisce l'accordo tra Unioncamere e ministero del Turismo per la realizzazione del Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi creata dal MiTur. Il Tourism Digital Hub" (Tdh) è finalizzato a realizzare una piattaforma che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico italiano al fine di valorizzare, integrare e favorire l'offerta turistica: una amplificazione delle informazioni già raccolte dai sistemi regionali e locali per promuovere l'Italia, in modo coordinato, sui mercati internazionali. L'Accordo numerose iniziative sui territori che vedranno il coinvolgimento del sistema camerale locale e delle associazioni di categoria, con una serie di attività dirette a supportare le azioni per l'arricchimento quanti-qualitativo dei contenuti della piattaforma Tourism Digital Hub, consentendo così il collegamento dell'intero ecosistema turistico. (Com)