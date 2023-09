Migranti: fonti stampa, Slovenia valuta controlli a confine con Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia progetta di introdurre dei posti di blocco lungo il confine con la Croazia per fermare l'aumento dell'immigrazione clandestina. Lo hanno riferito ufficiosamente i media sloveni. "La decisione della Slovenia di introdurre posti di controllo al confine con la Croazia non è un segno di sfiducia", ha reagito il presidente del Parlamento croato Gordan Jandrokovic, aggiungendo che il provvedimento "era atteso" e sarà "temporaneo". "Non si tratta di sfiducia nei confronti della Croazia, ma di risposta a un fenomeno che sta accadendo e che minaccia l'Europa", ha detto Jandrokovic a margine della riunione del Partito popolare europeo (Ppe) di Spalato. Il presidente del Parlamento di Zagabria ha sottolineato che la parte croata parlerà con i colleghi sloveni, con i quali esiste un dialogo "molto aperto". "Non ci nascondiamo nulla, abbiamo un problema comune che dobbiamo risolvere insieme. La Croazia ha oltre seimila agenti di polizia alle frontiere, vedremo se sarà necessario rafforzare la sorveglianza", ha concluso Jandrokovic. (Seb)