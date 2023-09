Governo: Cdm alle 18.30 a palazzo Chigi, a odg decreto Migranti e Nadef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 18.30 a palazzo Chigi. All’ordine del giorno - informa una nota della presidenza del Consiglio - i seguenti provvedimenti: decreto-legge Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno (presidenza - Interno - Giustizia); decreto-legge Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (presidenza- Economia e Finanze); Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Economia e Finanze); leggi regionali e varie ed eventuali. (Com)