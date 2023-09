Italia-Albania: Tajani, Tirana è un partner strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania è un partner strategico, i Balcani occidentali sono una priorità della nostra politica estera. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa, al termine della seconda riunione a livello politico del Comitato economico congiunto Italia-Albania. “Siamo favorevoli all’ingresso nell’Ue di questi Paesi, a cominciare dall’Albania. Ci auguriamo che questo possa accadere prima del 2030. Il vertice Ue-Balcani occidentali di dicembre sarà un’occasione per dare nuovo impulso al processo di allargamento. Questo impegno italiano proseguirà anche nell’ambito del gruppo di lavoro degli Amici dei Balcani occidentali, nato per favorire l’integrazione di questi Paesi”, ha detto Tajani. (Res)