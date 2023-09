Nato: Dynamic Messenger 2023, i droni sempre più centrali nelle attività dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare e integrare i sistemi marittimi senza equipaggio nelle attività operative della Nato, così da rafforzarne le capacità in tutte le tipologie di teatri operativi. È questo l’obiettivo di Dynamic Messenger 2023, la seconda esercitazione sperimentale dall’Alleanza atlantica in corso in questi giorni nella Penisola di Troia e a Sesimbra, in Portogallo. L’esercitazione, iniziata il 18 settembre e che si concluderà il 29 settembre, vede la partecipazione di 14 Stati della Nato e di un Paese partner: Portogallo, in qualità di nazione ospitante, e poi Italia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. A questi Stati membri si aggiunge la Svezia, che detiene ancora lo status di “partner” in attesa che si completi la procedura di ratifica di adesione del Paese scandinavo all'Alleanza atlantica. Le esercitazioni – condotte sotto la guida congiunta dell'Allied Command Transformation della Nato, ubicato negli Stati Uniti, e dell'Allied Maritime Command Marcom della Nato a Northwood, nel Regno Unito – coinvolgono circa 1.100 persone fra personale civile e militare nelle attività di terra, mentre quasi altre mille persone sono i militari che compongono gli equipaggi a bordo delle navi. Fra queste anche tre navi italiane: la fregata Carabiniere, il cacciamine Gaeta e la nave da rifornimento Stromboli. (segue) (Rin)