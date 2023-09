Nato: Dynamic Messenger 2023, i droni sempre più centrali nelle attività dell’Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza di un’esercitazione come Dynamic Messanger, come spiegato dal capitano della Marina spagnola David Fernandez Portal, deriva dal fatto che è assolutamente necessario, “accanto all’addestramento, imparare a utilizzare nuove tecnologie, a fronte della loro costante e rapida evoluzione, per non trovarsi di fronte a una lacuna. Dobbiamo essere rapidi e pronti ad adottare l'uso di queste tecnologie nella sfera marittima per avere le migliori capacità possibili e proteggere la nostra sicurezza contro ogni minaccia”. “La tecnologia – ha sottolineato Portal – può essere impiegata in molti modi diversi, e per noi la sfida è coinvolgere le nazioni, in modo da mettere insieme i vari asset”. A coordinare le attività delle Dynamic Messenger è il Centro di sperimentazione operativa marittima (Ceom) situato nei pressi di Troia. La sala operativa del Ceom fornisce infatti assistenza e supporto in tempo reale alle esercitazioni. “Possiamo inviare l'ordine di schierare uno degli asset (che partecipano alle manovre) nell'area dove si svolge l'esercitazione con compiti di monitoraggio”, ha chiarito il luogotenente portoghese Marco Guimaraes. Da questa stazione operativa è anche possibile “controllare tutti gli asset impiegati nell'esercitazione e poi fornire e ricevere informazioni in tempo reale sugli spostamenti e sulla presenza di altre navi, anche civili, nella zona. Inoltre tutti gli asset impiegati in questa manovra sono in grado di inviare dei filmati a noi e al resto del personale impiegato nell'esercitazione, oltre che delle fotografie in alta risoluzione”. (segue) (Rin)