Nato: Dynamic Messenger 2023, i droni sempre più centrali nelle attività dell’Alleanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del resto, come evidenziato dal comandante Antonio Mourinha, direttore del Ceom, “il Centro è stato costruito nel 2019 per promuovere lo sviluppo di capacità per le nuove tecnologie”. “Collegate a questo centro – ha sottolineato l'ufficiale portoghese – abbiamo le prime tre zone tecnologiche del Portogallo. Qui ospitiamo le due più importanti esercitazioni a livello globale che si occupano dello sviluppo di sistemi marittimi senza pilota e le più importanti tecnologie emergenti. La prima è Repmus (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), organizzata dal Portogallo con diversi co-organizzatori, tra cui l’Università di Oporto, il Centro Nato per la ricerca e la sperimentazione marittima e l’Iniziativa Nato per i sistemi marittimi”, e a seguire ci sono, per l'appunto, le Dynamic Messenger. “Le due esercitazioni sono unite per beneficiare del medesimo spazio, delle stesse capacità” e, sebbene abbiano 'obiettivi diversi', è possibile “utilizzare gli stessi sistemi per affrontare problemi differenti”, ha detto Mourinha. “L’obiettivo fondamentale di Repmus è di promuovere lo sviluppo tecnologico di sistemi marittimi senza pilota. Lavoriamo con l’industria, il mondo accademico e gli utenti per informarli di come i sistemi operano e come soddisfano i requisiti di missione che abbiamo. L’obiettivo principale di Dynamic Messenger – ha concluso il comandante del Ceom – è invece quello di promuovere l’uso operativo di questi sistemi, quindi lo sviluppo di una dottrina e di standard relativi all’uso dei sistemi”. (segue) (Rin)