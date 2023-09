Nato: Dynamic Messenger 2023, i droni sempre più centrali nelle attività dell’Alleanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal coordinamento all'attività operativa, che trova il suo compimento a bordo delle tante navi che partecipano all'esercitazione, ben 13, fra cui la Furor, il sesto pattugliatore d’altura della classe “Meteoro” in dotazione alla Marina spagnola. Da questa nave, così come dalle altre impiegate nelle manovre, vengono fatti decollare droni di tipo aereo impiegati soprattutto per svolgere operazioni di sicurezza e sorveglianza. Nel caso specifico della Furor, fra i droni impiegati vi sono gli M5d Airfox, aeromobili a pilotaggio remoto alimentati a pannelli solari. Capaci di raggiungere una velocità di 45 nodi, con un range di volo di 18 miglia nautiche e dieci ore di autonomia, gli Airfox vengono impiegati per attività di monitoraggio e sorveglianza. Gli altri mezzi impiegati a bordo della nave spagnola sono gli Alpha A 900, droni elicottero che possono essere utilizzati per varie attività, dalla semplici operazioni di monitoraggio e ispezione a vere e proprie mappature di intere aree di interesse specifico. Il drone è anche in grado di trasportare fino a sei chilogrammi di carico, una specifica che lo rende utile anche per operazioni logistiche. Ovviamente più aumenta il peso, più diminuisce la durata della capacità di volo, che va dalle quattro-cinque ore all'ora e mezza qualora il mezzo sia stato caricato al massimo della sua capacità. (segue) (Rin)