Nato: Dynamic Messenger 2023, i droni sempre più centrali nelle attività dell’Alleanza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'area di Sesimbra si concentrano invece le attività legate ai droni marittimi, impiegati soprattutto nel contrasto alle mine navali, un armamento che, sebbene desueto, viene ancora ampiamente utilizzato nei conflitti moderni, come accade nel Mar Nero, uno dei teatri di scontro della guerra in corso in Ucraina. I droni impiegati a Sesimbra, come spiegato da Bjarte Haugsvaer, capitano della Marina norvegese, hanno un impiego molto specifico. Grazie al software installato al loro interno “si indica un percorso da seguire. Una volta poggiati sulla superfice del mare, i droni sono in grado di analizzare l'area circostante grazie a una videocamera che consente di vedere sino a 60-70 metri di distanza da ambo i lati”. Inoltre, ha aggiunto Haugsvaer, “la loro capacità operativa in termini di tempo è di circa 6-8 ore. Una volta tornati alla base, i droni vengono estratti dall'acqua e i dati raccolti vengono estrapolati e analizzati” dal personale militare competente. Dalla protezione delle infrastrutture critiche sottomarine alle attività belliche contro le mine navali, dalle operazioni di sicurezza alla cosiddetta “guerra sottomarina” e alle operazioni anfibie, fino a missioni sanitarie e logistiche: l'impiego dei droni in teatro operativo è oramai sempre più diffuso e, grazie a esercitazioni come le Dynamic Messenger, la Nato si adopera per sfruttare sempre di più questi armamenti di crescente avanguardia tecnologica in tutte le sue attività operative. Perseguire l'integrazione fra sistemi senza pilota aerei e marittimi, peraltro, apre nuove prospettive per gli attori che sapranno sfruttare tali capacità in caso di potenziali conflitti navali futuri. (Rin)