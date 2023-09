Fd'I: presentato in Senato il Torino Club Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si è tenuta oggi, nella sala Nassiriya del Senato, su iniziativa dei senatori di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi e Filippo Melchiorre, la presentazione del Torino Club Parlamento. Oltre alla partecipazione di senatori e deputati di vari schieramenti politici, era presente Urbano Cairo, presidente del Torino Football Club. "Ringraziamo il presidente Cairo per aver accettato il nostro invito", ha detto Sigismondi, che ha aggiunto: "La creazione di questo Club sfata un luogo comune, secondo cui i tifosi del Toro sarebbero pochi, in realtà sono tanti ma spesso nascosti. Questi momenti servono per dare punti di riferimento alla tifoseria". Sigismondi ha dunque concluso: "Il tifoso del Toro è autentico, abituato a soffrire, tiene alla propria squadra indipendentemente dai risultati". Sulla stessa lunghezza d'onda il senatore, sempre di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre: "Abbiamo voluto creare questo Club perché anche altre squadre hanno una delegazione in Parlamento, non potevamo essere da meno, poiché il Torino rappresenta la storia del calcio italiano". Per Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia, "da torinese far entrare il Toro in Parlamento non soltanto una questione di tifo, ma un ulteriore modo per ricordare come la città di Torino meriti attenzione e investimenti. Il calcio con i suoi professionisti - ha detto ancora la Montaruli - rappresenta un indotto importante". Presente anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Tifo Torino da sempre, da quando ero bambino, da quando ho letto per caso nel bar sport del mio paese la storia del 'grande Torino' - ha spiegato Ciriani -. Anche se sono friulano il Torino mi ha sempre affascinato, perché è stato, e continua ad essere, la storia del calcio italiano, una storia, tragica e romantica, che ha però contribuito a rendere il calcio quel grande spettacolo aggregatore che tutti amiamo". (Com)